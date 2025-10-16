Иран Ислам Республикасынын Африка өлкәләри илә мүнасибәтләри ҝүҹләндирмәјә даир гәти ирадәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Гошулмама Һәрәкаты хариҹи ишләр назирләринин XIX аралыг иҹласында иштирак етмәк мәгсәдилә Уганданын пајтахты Кампала шәһәринә сәфәр едиб. О, ҹүмә ахшамы сәһәр саатларында иҹлас чәрчивәсиндә Уганданын хариҹи ишләр назири Абубәкр Едонго илә ҝөрүшүб.
Ҝөрүш заманы назир Әрагчи Иранын Африка өлкәләри, о ҹүмләдән Уганда илә мүнасибәтләри инкишаф етдирмәк истигамәтиндәки әзмини вурғулајараг, ики өлкә арасында гаршылыглы мараг доғуран бүтүн саһәләрдә әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәси үчүн Иранын там һазыр олдуғуну билдириб.
