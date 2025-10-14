Һафиз – “Иран вә Түркијә Мәдәнијјәт Или”нин башланғыҹы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ЫРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Салеһи бу фикирләри Һафиз Ширазинин хатирәсинә һәср олунмуш мәрасимдә иштирак етмәк үчүн Түркијәјә сәфәри заманы сәсләндириб. О гејд едиб: 2025-ҹи ил “Иран вә Түркијә Мәдәнијјәт Или” кими мүәјјән олунуб вә бу барәдә ики өлкә арасында разылыг әлдә едилиб.
Назирин сөзләринә ҝөрә, Иранда вә реҝионда баш верән һадисәләрә ҝөрә програмларын башланмасы бир гәдәр ҝеҹикиб, лакин Һафизин аным ҝүнү мүнасибәтилә Түркијәдә мүхтәлиф тәдбирләр планлашдырылыб. Бу тәдбирләр чәрчивәсиндә Һафиз јарадыҹылығы илә бағлы елми сессијаларын кечирилмәси вә Иран Милли Мусиги Оркестринин “Иран аләтләри групу”нун чыхышы нәзәрдә тутулуб.
Салеһи әлавә едиб: Сәфәр чәрчивәсиндә Түркијә рәсмиләри вә мәдәнијјәт хадимләри илә ҝөрүшләр, өлкәнин бәзи мәдәнијјәт мәркәзләринә бахыш, Түркијәдә фәалијјәт ҝөстәрән Иран мәдәнијјәт мүәссисәләри вә ираншүнасларла ҝөрүшләр дә кечириләҹәк.
Иранын мәдәнијјәт назири сонда вурғулајыб: Үмидварыг ки, бу мүнасибәтләр даһа да инкишаф едәрәк ҝенишләнәҹәк, һәмчинин 14-ҹү һөкумәтин гоншуларла әлагәләрин ҝүҹләндирилмәси сијасәтинә ҹидди дәстәк верәҹәк.
Sizin rəyiniz