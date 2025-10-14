Шарм әш-Шејх Саммити: Гәззада сојгырымын сону, јохса сионист ишғалчы режимин бөлҝәдә мөвҹудлуғунун нормаллашмасынын башланғыҹы?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист Исраил режиминә гаршы ҝениш бејнәлхалг тәзјигләрдән вә Гәзза халгынын гејрәтли мүгавимәтиндән сонра фашист Исраил режими вә онун ән бөјүк дәстәкчиси олан АБШ, ҺӘМАС илә данышыглар апармаға вә мүһарибәни дајандырмаға мәҹбур олдулар.
Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән ијирмијә јахын өлкә Гәзза мүһарибәсинә сон гојмаг үчүн һәртәрәфли разылашманы јекунлашдырмаг үчүн Шарм әш-Шејхдә топлашыб.
АБШ вә сионист режимин гәтлиамы дајандырмаг гәрарына ҝәлмәси ики ил чәкди.
Бәс Иран нијә Трампын сүлһ планына никбин бахмыр?
1- Бу саммит заһирдә мүһарибәни битирмәк мәгсәди дашыјыр, амма дахилдә АБШ вә Исраил Исраиллә мүнасибәтләрин нормаллашмасыны “реҝионал сабитлик” кими гәләмә вермәјә чалышыр; реҝионда гејри-сабитлијин әсас көкү исә сионист режимин ишғалы, апартеид вә сојгырымыдыр.
2- Трампын хариҹи сијасәтинин наилијјәти кими имзасы олан "Авраам мүгавиләләри" инди јенидән ҝүндәмә ҝәтирилди. Трамп өзүнү “сүлһ символу” кими тәгдим етмәклә бејнәлхалг етибар газанмаға вә Американын Јахын Шәрг үзәриндә нәзарәтини ҝүҹләндирмәјә чалышыр.
3- “Вашингтон Пост” гәзетинин дәрҹ етдији сәнәдләр ҝөстәрир ки, бәзи әрәб һәрбчиләри сионист режимлә тәһлүкәсизлик саһәсиндә әмәкдашлығы ҝенишләндирирләр. Шарм әш-Шејх саммити бу әмәкдашлығы “сүлһүн ҝенишләндирилмәси сәјләри” ады алтында иҹтимаиләшдирмәк үчүн јахшы фүрсәтдир.
4- Трампын васитәчилији илә истәнилән сүлһ Нетанјаһуну мүһакимәдән хилас етмәк демәкдир. Нетанјаһу дәфәләрлә сионист режимин дахили ишләриндә Трампы дәстәкләмәјә вә васитәчилик етмәјә чағырыб вә онун Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәси тәрәфиндән Нетанјаһунун һәбс гәрарыны ләғв етмәк үчүн сијаси тәзјигләрдән истифадә етмәјә давам етмәси узаг ҝөрүнмүр.
5- ҺӘМАС бу саммитдә иштирак етмәјиб вә Исраиллә бу сүлһ мүгавиләсиндә ҺӘМАС-ын тәрксилаһ едилмәси вә Гәззанын идарә олунмасы мәсәләси илә бағлы һәлә дә чох ајдын олмајан мәгамлар вар; Исраил вә Америка тәрәфләринин исрар етдији мәсәләләр, лакин ҺӘМАС ачыг шәкилдә бәјан едиб ки, тәрксилаһы гәбул етмәјәҹәк.
6- Истәнилән ағлабатан сүлһ сазиши сионист режимини чохсајлы һәрби ҹинајәтләрә, о ҹүмләдән сојгырым вә хәстәханалара вә мүлки инсанлара гаршы һүҹумлара ҝөрә писләмәли вә сионист режими мәсулијјәтә ҹәлб етмәклә јанашы, онун ҹинајәткар баш назиринә гаршы Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсинин һөкмүнү иҹра етмәлидир. Амма реаллыгда бу саммитин мәгсәди бу һиссәјә мәһәл гојмамаг вә бирбаша Гәззада “мүһарибәдән сонракы” дөврә ҝетмәкдир. Бу јанашма ајдын месаж верир: әсас мәгсәд Исраилин имиҹини бәрпа етмәк вә режимлә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасы просесини ҹанландырмагдыр.
7- Саммитин кечириләҹәји мәкан кими Шарм әш-Шејхин сечилмәси, бурада Бирләшмиш Штатларын әввәлләр фәләстинлиләр вә Исраил арасында бир нечә сөздә сүлһ ҝөрүшләри - Кемп Давид ҝөрүшләри кими - кечирилмәси тәсадүфи дејил. Бу сечим Американын нәзарәти алтында олан разылашмаларын мирасыны хатырладыр; Фәләстинин ҝетдикҹә маржиналлашдығы вә Исраилин даһа чох ҝүҹ газандығы мүгавиләләр.
Сизҹә, Трамп Гәрби сијада мәгсәдинә чатаҹагмы?
Sizin rəyiniz