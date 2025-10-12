В. Путин: “Азәрбајҹан тәјјарәсинин гәзаја уғрамасы илә бағлы истинтаг тамамланыр”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија президенти Азәрбајҹанла мүнасибәтләрлә бағлы суала ҹавабында дејиб: "Һазырда истинтаг тамамланмаг үзрәдир вә үмумијјәтлә, һәр шеј ајдындыр. Һәлә дә експертләрин лазыми шәкилдә арашдырмасы лазым олан тәфәррүатлар вә нүанслар вар. Дүнән Азәрбајҹан президенти илә буну мүзакирә етдик".
Владимир Путин Таҹикистана үч ҝүнлүк сәфәринин сонунда мәтбуат конфрансында журналистләрә дејиб: Москва вә Бакы һөкумәтләрарасы мүнасибәтләрдә бөһран јашамады; бу өлкәләр фаҹиәви һадисәјә ҝөрә "емосијалар бөһраны" илә үзләшибләр.
Русија президенти әлавә едиб: “Азәрбајҹан сәрнишин тәјјарәсинин гәзаја уғрамасы илә бағлы арашдырма чох мәсулијјәтли пешәкар иш тәләб едирди”.
О, сөзүнә давам едиб: "Инди истинтаг јекунлашыр вә үмумијјәтлә, һәр шеј ајдындыр. Һәлә дә експертләрин лазыми шәкилдә арашдырмалы олдуғу тәфәррүатлар вә нүанслар вар. Дүнән Азәрбајҹан президенти илә буну мүзакирә етдик”.
Путин үмидвар олдуғуну билдириб ки, Москва вә Бакы “Азәрбајҹан Һава Јоллары”нын тәјјарәсинин гәзаја уғрамасы илә бағлы мәсәләләрдән јан кечәрәк мүнасибәтләрин әввәлки курсуна гајыдаҹаглар.
Русија президенти гејд едиб ки, Русија илә Азәрбајҹан арасында тиҹарәт дөвријјәси артмагда давам едир.
Путин бундан әввәл Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијевлә ҝөрүшүндә Азәрбајҹан сәрнишин тәјјарәсинин гәзаја уғрамасы илә бағлы демишди: “Азал” тәјјарәсинин гәзаја уғрамасынын сәбәбләри диҝәр мәсәләләрлә јанашы, Украјнаја мәхсус пилотсуз тәјјарәнин сәмада олмасы илә бағлыдыр.
Русијанын Һава Һүҹумундан Мүдафиә Системи тәрәфиндән атылан ики ракет “Азал” тәјјарәсинә бирбаша дәјмәсә дә, бир нечә метр аралыда партлајыб. “Азал”ын тәјјарәси зәрбә вуран дөјүш елементләри илә дејил, чох ҝүман ки, гәлпәләрлә зәдәләниб.
Тәјјарәнин екипажына Маһачгала һава лиманында ениш тәклиф олунуб, лакин онлар өз база һава лиманына ҝетмәк гәрарына ҝәлибләр.
