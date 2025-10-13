ҺАМАС једди исраилли әсири Гырмызы Хача тәһвил Верди \ Видео

13 oktyabr 2025 - 18:51
Xəbər kodu: 1738273
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА: Гәтәрин Әл-Ҹәзирә каналы базар ертәси сәһәр Ислами Мүгавимәт Һәрәкаты ҺӘМАС вә фашист Исраил рержим арасында мәһбус мүбадиләси әмәлијјатынын башладығыны елан едиб. Гырмызы Хач Ҹәмијјәти 7 Исраилли әсири тәһвил вердијини вә атәшкәс разылашмасына ујғун олараг фәләстинли мәһбусларын азад едилмәси просесини асанлашдыраҹағыны ачыглајыб. Мәһкумларын азад едилмәсинин икинҹи мәрһәләси јерли вахтла саат 10:00-да башлајыб. Мәһбус мүбадиләси Гәззанын шималында сәрт тәһлүкәсизлик тәдбирләри алтында башлајыб вә азад едилән једди исраилли мәһбус Салаһ әд-Дин күчәсини кечәрәк Киссуфим кечидинә, сонра исә Риим базасына көчүрүлүб.
