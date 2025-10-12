  1. Ana səhifə
  2. Хүсуси бурахылыш
  3. Шторм Аль-Акса

Гәззада атәшкәс тәтбигиндән ики ҝүн кечмәсинә бахмајараг 151 шәһид

12 oktyabr 2025 - 18:42
Xəbər kodu: 1737834
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Гәззада атәшкәс тәтбигиндән ики ҝүн кечмәсинә бахмајараг 151 шәһид

Фашист Исраил режими Гәззада атәшкәс тәтбигиндән ики ҝүн кечмәсинә бахмајараг даһа 151 фәләстинлини шәһид едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Гәзза Сәһијјә Назирлији билдириб ки, атәшкәс тәтбиг едилмәсиндән ики ҝүн кечмәсинә бахмајараг, сон 24 саатда гытлыг вә әрзаг чатышмазлығы нәтиҹәсиндә 151 шәһид, о ҹүмләдән 116 ҹәсәд дағынтылар алтындан чыхарылыб, 72 јаралы исә Гәзза золағындакы хәстәханалара јерләшдирилиб.

Фәләстин Сәһијјә Назирлији бу ҝүн билдириб ки, Исраилин һүҹумларындан бәри шәһидләрин сајы 67,682-ә, јаралыларын сајы исә 170,033-ә чатыб.

Гәзза Сәһијјә Назирлији һәмчинин билдириб ки, шәһидләрин 463-ү, о ҹүмләдән 157 ушаг, гытлыг вә әрзаг чатышмазлығы сәбәбиндән һәјатыны итириб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha