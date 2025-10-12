Гәззада атәшкәс тәтбигиндән ики ҝүн кечмәсинә бахмајараг 151 шәһид

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Гәзза Сәһијјә Назирлији билдириб ки, атәшкәс тәтбиг едилмәсиндән ики ҝүн кечмәсинә бахмајараг, сон 24 саатда гытлыг вә әрзаг чатышмазлығы нәтиҹәсиндә 151 шәһид, о ҹүмләдән 116 ҹәсәд дағынтылар алтындан чыхарылыб, 72 јаралы исә Гәзза золағындакы хәстәханалара јерләшдирилиб.
Фәләстин Сәһијјә Назирлији бу ҝүн билдириб ки, Исраилин һүҹумларындан бәри шәһидләрин сајы 67,682-ә, јаралыларын сајы исә 170,033-ә чатыб.
Гәзза Сәһијјә Назирлији һәмчинин билдириб ки, шәһидләрин 463-ү, о ҹүмләдән 157 ушаг, гытлыг вә әрзаг чатышмазлығы сәбәбиндән һәјатыны итириб.
