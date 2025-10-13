Венесуеланын Теһрандакы сәфири: Һәмишә Фәләстин халгынын јанында олаҹағыг

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА: Венесуеланын Теһрандакы сәфири деди: Венесуелалылар өз торпагларыны мүдафиә едән вә империализмә гаршы мүбаризә апаран Фәләстин халгынын һәмишә јанында олаҹаглар.
Хосе Рафаел Силва Апонте АБШ-нин Венесуелаја гаршы тәһдидләри гаршысында, бу өлкә һөкумәтинин һансы тәдбирләр ҝөрәҹәји барәдә верилән суала ҹавабында билдирди: лазым олан һәр бир аддымы — о ҹүмләдән сијаси, дипломатик вә мүдафиә характерли — атмышыг.
О әлавә етди: Амма һәр шејдән әввәл данышыглар апарылмалыдыр ки, нәтиҹәјә ҝәлинсин; әҝәр нәтиҹә әлдә олунмазса, халг вә һәмчинин силаһлы гүввәләримиз һазыр вәзијјәтә олмалыдыр. Силаһлы гүввәләримиз халгла бирләшиб ејни истигамәтдә аддымлајырлар.
Sizin rəyiniz