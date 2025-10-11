Гәззада бомба јерләшдирилмиш ојунҹаглар тапылыб; ишғалчыларын јени террор үсулу

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Русја Әл Јоум” хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Гәзза золағынын Мүлки Мүдафиә Тәшкилаты елан едиб ки, бу тәшкилата бағлы гүввәләр сионист һәрбчиләр тәрәфиндән партлајыҹы маддәләрлә долдурулмуш консервләр вә бомбалар јерләшдирилмиш ојунҹаглар тапыблар.
Фәләстин тәшкилаты вурғулајыб ки, белә бир һәрәкәт сионист режим тәрәфиндән Гәззә золағынын даһа чох сакинини вәһшиҹәсинә гәтлә јетирмәк мәгсәди илә һәјата кечирилир.
Ҝөрүнүр, сионист һәрбчиләрин Гәззә шәһәриндән чыхарылмасы илә режимин мүхтәлиф секторлардакы ҹинајәтләринин мигјасынын јени өлчүләри үзә чыхаҹаг.
