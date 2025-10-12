Сионист Исраил режими јенидән Ливанын Ҹәнубуна һүҹум етди – 1 шәһид, бир нечә јаралы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Исраилин һава һүҹумлары нәтиҹәсиндә Ливанын Ҹәнубда 1 нәфәр һәлак олуб, бир нечә нәфәр исә јараланыб.
Әл-Мәјадин хәбәр аҝентлији мәлумат верир ки, Исраил режиминин һава гүввәләри бу ҝүн сәһәр саатларында Ливанын Ҹәнубуна “Мәсиләһ” вә “Нәҹаријјә” гәсәбәләри арасындакы әразијә ағыр һава һүҹумлары һәјата кечириб.
Һүҹумларда газма машынлары вә булдозерләр һәдәф алыныб.
Исраил тәрәфи бу тәҹавүзкар әмәлијјаты тәсдигләјәрәк, һүҹумун Һизбуллаһын инфраструктур објектләринә јөнәлдијини билдирир.
Гејд едәк ки, Исраил режими 1 октјабр 2024-ҹү илдә Ливана гаршы тәҹавүзә башлајыб вә ики ај сонра, 7 декабр тарихиндә АБШ васитәчилији илә атәшкәс разылашмасы имзалајыб.
Разылашмаја әсасән, Исраил гүввәләри 60 ҝүн әрзиндә Ливанын Ҹәнубундан чыхмалы иди, лакин бејнәлхалг һүгуга зидд олараг, режим әсҝәрләрини бөлҝәнин беш стратежи мөвгејиндә сахлајараг орадан чыхмајыб.
Исраил ордусу атәшкәс разылашмасыны дәфәләрлә позуб.
