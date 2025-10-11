Јәмән Тәл-Әвиви тәһдид етди; “Сығынаҹаглара гајытмагмы истәјирсиз?”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Әнсаруллаһ Һәрәкатынын јүксәк рүтбәли лидери ганичән сионист режимин Ливанын ҹәнубуна гаршы һүҹумлары далғасы фонунда бу режими һәдәләди.
Мәан Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Јәмәнин Әнсаруллаһ Һәрәкатынын јүксәк сәвијјәли лидери Һизам Әсәд сосиал шәбәкәдә ибрани дилиндә бир јазы дәрҹ едәрәк вурғулајыб: Сионист тәҹавүзкарлар бу сәһәр Ливанын ҹәнубуна һүҹум етдиләр; дејәсән јенә сығынаҹаглара гачмаг истәјирләр.
Сионист режимин Ливанын ҹәнубуна гаршы интенсив һүҹумлары заманы Месила бөлҝәсиндә азы бир нәфәр шәһид олуб, једди нәфәр јараланыб. Һүҹум далғасы о гәдәр ҝүҹлү олуб ки, Ливан президенти Ҹозеф Аун да буна реаксија вериб.
