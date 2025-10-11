Норвеч пајтахты / Исраил футбол командасынын иштиракына етиразлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Норвеч вә Исраил футбол командалары арасында кечирилмәси планлашдырылан ваҹиб ојунун әрәфәсиндә, Осло шәһәри Фәләстинлә һәмрәјлик нүмајишинин мәркәзинә чеврилиб. Минләрлә инсан Фәләстин бајраглары илә күчәләрә чыхараг, Гәзза халгынын сәсини дүнјаја чатдырмаг мәгсәдилә етиразларыны билдириб.
Күтлә арасында мүхтәлиф јаш групларындан инсанлар варды; ҝәнҹ тәләбәләр "Исраилә гырмызы карт" шүарлары сәсләндирир, јашлы инсанлар исә Фәләстин шалларыны тахараг сүкут ичиндә јүрүш едирдиләр вә әлләриндә "Әдаләт, һеч бир истисна олмадан" јазылмыш плакатлар тутурдулар.
Sizin rəyiniz