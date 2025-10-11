  1. Ana səhifə
Норвеч пајтахты / Исраил футбол командасынын иштиракына етиразлар

11 oktyabr 2025 - 19:03
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Осло шәһәри Фәләстинлә һәмрәјлик нүмајишинин мәркәзинә чеврилиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Норвеч вә Исраил футбол командалары арасында кечирилмәси планлашдырылан ваҹиб ојунун әрәфәсиндә, Осло шәһәри Фәләстинлә һәмрәјлик нүмајишинин мәркәзинә чеврилиб. Минләрлә инсан Фәләстин бајраглары илә күчәләрә чыхараг, Гәзза халгынын сәсини дүнјаја чатдырмаг мәгсәдилә етиразларыны билдириб.

Күтлә арасында мүхтәлиф јаш групларындан инсанлар варды; ҝәнҹ тәләбәләр "Исраилә гырмызы карт" шүарлары сәсләндирир, јашлы инсанлар исә Фәләстин шалларыны тахараг сүкут ичиндә јүрүш едирдиләр вә әлләриндә "Әдаләт, һеч бир истисна олмадан" јазылмыш плакатлар тутурдулар.

