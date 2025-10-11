Илк пејк телефон данышығы вə Наһид пејкиндəн месаж ҝөндəрилмəси вə гəбулу уғурла һəјата кечирилиб

Әһли-Бејт (əлејһимус сəлам) – Бејнəлхалг Хəбəр Аҝентлији- АБНА: ИИР Космик Тəдгигатлар Институтунун рəһбəри пејк хидмəтлəри дөврүнүн башланмасына сəбəб олаҹаг Иран космик сəнајесинин һəдəфлəриндə дəјишикликлəрин башландығыны вурғулајараг деди: “Наһид 2” јерли пејк дашыјыҹысы илə декабрын сонуна, тəдгигат пејклəри исə ҝəлəн илин сонуна гəдəр орбитə бурахылаҹаг.
Иран Космик Тəдгигатлар Институтунун рəһбəри Ваһид Јəзданијан ИРНА-ја дејиб.
"Наһид 2" өлкəнин илк рабитə пејки олараг 100% өлкə дахилиндə тикилиб орбитə бурахылыб. Бу рабитə пејки ҝеостасионар орбитə (36.000 км) чатмаг вə платформамызы сынагдан кечирмəк јолунда мүһүм аддым иди.
"Наһид 2" пејкинин платформасы јахшы сынагдан кечирилиб вə орбитə бурахылмасы уғурлу алыныб. О, бурахылдыгдан сонра елə илк ҝүндə 500 км орбитə уғурла дахил олду.
"Наһид 2" пејки барəсиндə нөвбəти мөвзу мəтн мүбадилəси олду ки, биз буну уғурла һəјата кечирə билдик; Ики фəргли јер стансијасындан бир јерүстү стансијада пејкə мəтн ҝөндəриб, диҝəриндə гəбул етдик ки, бу да өзлүјүндə бөјүк наилијјəтдир.
Бу пејклə КУ бандыны сынагдан кечирмəјə ҝетдик; бу золағын бизим үчүн əһəмијјəти ондан ибарəтдир ки, биз ондан телефон рөлеси вə пејк рабитəси үчүн истифадə едə билəк вə телефон релајы да експериментал əсасда гурулду вə илк дəфə олараг јер стансијасындан "Наһид 2" пејкинə телефон зəнҝи едилди вə онун ҹавабы да алынды.
Бу, еффектив аддымдыр вə биз бу үнсијјəтин кејфијјəтини јүксəлтмəјə чалышырыг. Һəмчинин, гурулмалы олан коммуникасијаларын сајы 16-дыр ки, пејк онлары дəстəклəјə билир.
Sizin rəyiniz