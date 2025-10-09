Гәззә шәһәринин Сәбра мәһәлләсинин сионист режим тәрәфиндән ҝениш шәкилдә дағыдылмасы \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Әл-Гүдс” хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, хәбәр мәнбәләри сионист режимин артиллеријасынын Гәзза шәһәринин ҹәнуб-шәрг бөлҝәләрини атәшә тутдуғуну елан едиб.
Диҝәр тәрәфдән, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Лајиһә Хидмәтләри Офисинин (УНОПС) директору Әл-Ҹәзирә телеканалына мүсаһибәсиндә чәршәнбә ҝүнү атәшкәс разылашмасы әлдә едилдикдән сонра Гәзза золағынын јенидән гурулмасына дәрһал башланылмасына чағырыб.
О, Гәзза золағынын тамамилә јенидән гурулмасы үчүн тәхминән 52 милјард доллара еһтијаҹ олдуғуну вурғулајыб.
Дағынтыларын ҝениш мигјасына тохунан БМТ рәсмиси дејиб: Гәзза золағында инфраструктурун 80 фаизи тамамилә мәһв едилиб. Дағынтыларын чыхарылмасы әмәлијјаты Гәзза золағынын јенидән гурулмасы просесиндә илк аддым олаҹаг.
