Каспи әтрафы 4 өлкәнин Һәрби Дәниз Гүввәләри стратежи әмәкдашлыг сәнәди имзалајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Каспи дәнизи саһилиндә јерләшән өлкәләрин Һәрби Дәниз Гүввәләри команданларынын иҹласы, бу су һөвзәсиндә һәртәрәфли стратежи әмәкдашлыға даир сәнәдин имзаланмасы илә баша чатыб.
Бу сәнәд чәршәнбә ҝүнү Иран Ислам Республикасы, Русија Федерасијасы, Газахыстан вә Азәрбајҹан Республикасы Һәрби Дәниз Гүввәләри команданлары тәрәфиндән имзаланыб.
Ирана тәмсил едән Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданы контр-адмирал Шәһрам Ирани, бу мәгсәдлә Санкт-Петербург шәһәринә сәфәр едиб вә сәнәди имзалајыб.
Сәнәд Каспи дәнизинин саһилиндә јерләшән өлкәләрин јүксәк сәвијјәли рәсмиләринин, бу бөлҝәдә сабит тәһлүкәсизлијин тәмин олунмасы вә чохтәрәфли әлагәләрин ҝүҹләндирилмәси истигамәтиндәки ирадәсинә әсасән имзаланыб.
Сәнәдин мүддәаларына ҝөрә, Каспи дәнизи илә бағлы мәсәләләрә һеч бир хариҹи өлкә вә ја бөлҝә хариҹиндәки ҝүҹ мүдахилә едә билмәз.
Каспи әтрафы өлкәләрин Һәрби Дәниз Гүввәләри команданлары вурғулајыблар ки, Каспи дәнизи јалныз бу дәнизин саһилиндә јерләшән беш өлкәјә мәхсусдур вә онун тәһлүкәсизлији вә диҝәр мәсәләләрлә бағлы гәрарлар јалныз саһилјаны өлкәләр тәрәфиндән верилмәлидир.
