Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Американын The Wall Street Journal гәзети өз һесабатында иддиа едиб ки, АБШ санксијаларына бахмајараг, Иран нефтинин пулуну өдәмәкдә чәтинлик чәксә дә, Иран нефтинин ән бөјүк алыҹысы олан Чин милјардларла долларлыг хам нефт алмаға давам етмәјә имкан верән бир һәлл јолу илә Вашингтонун дүшмәнҹәсинә һәрәкәтиндән гачыр.
The Wall Street Journal Гәрб рәсмиләринә истинадән иддиа едиб ки, Пекин бартерә бәнзәр бир механизмдән истифадә едир; Иран хам нефтини Чинин инша етдији инфраструктурла мүбадилә едир вә санксијаларын тәсиринә мәруз галан глобал банк системиндән јан кечир.
Бу ҹүр мүбадилә вә гаршылыглы әлагә Вашингтонун ики әсас рәгиби арасында игтисади әлагәләри дәринләшдириб.
КИВ-ин мәлуматына ҝөрә, рәсми һесабламалара ҝөрә, бу ҝизли бору кәмәриндән әлдә едилән 8,4 милјард доллара гәдәр нефт ҝәлири тәкҹә 2024-ҹү илдә Иран дахилиндә Чин лајиһәләринин малијјәләшдирилмәсинә сәрф олунаҹаг. Бу, Ирандан тәгрибән 43 милјард долларлыг ихраҹатын бир һиссәсидир ки, бунун да тәхминән 90 фаизи Чинә ҝедиб.
The Wall Street Journal иддиа етди ки, бу системин (ҝизли механизм) мәркәзиндә ики Чин гуруму дајаныр: бөјүк дөвләт ихраҹ кредити сығортачысы олан Синосуре вә Чин малијјә ширкәтләринин һеч бир рәсми сијаһысында ҝөрүнмәјән Ҹһухин адлы ҝизли малијјә васитәчиси.
Гәрб медиасынын јазыланларла бағлы иддиасы елә бир һалда баш верир ки, The Wall Street Journal-ы иддиаларыны әсасландырмаг үчүн һеч бир мөтәбәр сәнәд тәгдим етмәјибдир.
