Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ТАСС Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Украјна силаһлы гүввәләринин Русијанын Белгород вилајәтинә күтләви һүҹуму вә онун бомбаланмасындан сонра бөлҝәнин 40 минә јахын сакининин електрик енержиси кәсилиб.
Белгород губернатору Вјачеслав Гладков өзүнүн Телеҝрам каналында јазыб: “Биз Белгородда өтән ҝеҹә баш вермиш партлајыш нәтиҹәсиндә дәјмиш зијанын характери илә бағлы енерҝетика експертләриндән һесабат алдыг”.
Једди рајонун електрик тәсәррүфатына ҹидди зијан дәјдијини дејән назир бу ҝүнәдәк 40 минә јахын рајон сакининин ишыгсыз галдығыны билдириб.
Онун сөзләринә ҝөрә, гәза-техники груплар ән ҝеҹи сабаһа гәдәр бөлҝәјә електрик енержисинин верилә билмәси үчүн бүтүн лазыми тәдбирләри ҝөрүр.
