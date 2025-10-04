Иран Ислам Республикасынын Шәрг бөлҝәсиндә ихтисаслашмыш һава һүҹумундан мүдафиә тәлими кечирилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, СЕПАҺ Гуру Гошунларынын Саменүл-Әиммә (ә) реҝионал гәрарҝаһынын тәшәббүсү илә “Игтидар шәһидләри” адлы хүсуси һава һүҹумундан мүдафиә тәлими ҹүмә ахшамы Рәштхар үмуми бөлҝәсиндә тәшкил олунуб.
Бу барәдә СЕПАҺ Гуру Гошунларынын Саменүл-Әиммә (ә) реҝионал гәрарҝаһынын командири ҝенерал Мәһәммәд Әшәри тәлим заманы билдириб.
О, гејд едиб ки, бүтүн системләр дәгигликлә вә ихтисаслашмыш тәлимләр әсасында мүәјјән едилмиш һәдәфләри, о ҹүмләдән кичик пилотсуз учуш апаратларыны уғурла мәһв едиб.
Ҝенерал Мәһәммәд Әшәри әлавә едиб ки, өлкәнин шәргиндә јерләшән бөлмәләр там дөјүш һазырлығындадыр вә бөлҝәдә һеч бир тәһлүкә мөвҹуд дејил.
Sizin rəyiniz