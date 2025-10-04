  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Иран Ислам Республикасынын Шәрг бөлҝәсиндә ихтисаслашмыш һава һүҹумундан мүдафиә тәлими кечирилди

4 oktyabr 2025 - 19:01
Xəbər kodu: 1734843
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иран Ислам Республикасынын Шәрг бөлҝәсиндә ихтисаслашмыш һава һүҹумундан мүдафиә тәлими кечирилди

Бу барәдә СЕПАҺ Гуру Гошунларынын Саменүл-Әиммә (ә) реҝионал гәрарҝаһынын командири ҝенерал Мәһәммәд Әшәри тәлим заманы билдириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, СЕПАҺ Гуру Гошунларынын Саменүл-Әиммә (ә) реҝионал гәрарҝаһынын тәшәббүсү илә “Игтидар шәһидләри” адлы хүсуси һава һүҹумундан мүдафиә тәлими ҹүмә ахшамы Рәштхар үмуми бөлҝәсиндә тәшкил олунуб.

Бу барәдә СЕПАҺ Гуру Гошунларынын Саменүл-Әиммә (ә) реҝионал гәрарҝаһынын командири ҝенерал Мәһәммәд Әшәри тәлим заманы билдириб.

О, гејд едиб ки, бүтүн системләр дәгигликлә вә ихтисаслашмыш тәлимләр әсасында мүәјјән едилмиш һәдәфләри, о ҹүмләдән кичик пилотсуз учуш апаратларыны уғурла мәһв едиб.

Ҝенерал Мәһәммәд Әшәри әлавә едиб ки, өлкәнин шәргиндә јерләшән бөлмәләр там дөјүш һазырлығындадыр вә бөлҝәдә һеч бир тәһлүкә мөвҹуд дејил.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha