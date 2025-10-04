ИИР Ҝәнҹләр вә Идман Назири: Сионист режимини идмандан мәһрум етмәк үчүн бирҝә идман ҹәбһәси јарадылмалыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Ҝәнҹләр вә Идман Назири, Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв олан 57 өлкәнин назирләринә ҝөндәрдији мәктубда, сионист режимини идмандан мәһрум етмәк вә бу мәсәләнин давам етдирилмәси үчүн бирҝә ҹәбһә јарадылмасыны тәләб едиб.
Әһмәд Дүнјамалы тәрәфиндән 57 Ислам өлкәсиндән олан һәмкарларына үнванладығы мәктубунда гејд едиб:
“Билиндији кими, Олимпија Ојунларынын Низамнамәси инсан ләјагәти, бәрабәрлик, ајры-сечкилијә гаршы мүбаризә вә халглар арасында сүлһ вә достлуғун јајылмасы кими әсас принсипләри дүнја мигјасында идман фәалијјәтләринин тәмәлини тәшкил едир. Идман, һәмишә халглар арасында анлашма вә һәмрәјлик үчүн үмуми дил олмушдур вә бу принсипләрин позулмасы, идманын вә Олимпиаданын һәгиги миссијасына ҹидди бир тәһдид һесаб едилир. Исраил режими 1948-ҹи илдән бу јана, фәләстин халгыны мәһв етмә вә етник тәмизләмә сијасәти јүрүдәрәк, бу режимин инсанлыға гаршы ҹинајәтләр, мүһарибә ҹинајәтләри вә сојгырымы төрәтмәси, сүбут олунмуш бир һәгигәтдир.”
