Суријанын Әл-Гүнејтирә мәнтәгәсиндә си@нист режим бајрағы галдырылды  вәһһаби Ҹолани террорчулары исә ағызларына су алыб сусблар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүнләрдә Суријанын ҹәнубунда јерләшән Әл-Гүнејтирә шәһәринин “Әл-Әләм” мејданында фашист Иср@ил террорчуларынын фашист Иср@ил режимин бајрағыны галдырараг “Һатикваһ” һимнини охудуғуну әкс етдирән видео јајылыб. Бу ишғалчы вә ҹинајәт һәрәкәт суријалылар арасында ҝениш гәзәб јарадыб вә сосиал шәбәкәләрдә дә реаксијаларла нәтиҹәләниб.
Видео си@нист режим террор ордусунун Бәшәр Әсәд һөкумәтинин сүгутундан сонра Суријанын ҹәнубуна тәҹавүз вә сызмаларыны давам етдирәрәк бу әразидә јени һәрби база гурдуғу дағыдылмыш әразидә лентә алыныб.
Бу драматик һәрәкәт Сурија вәтәндашларынын емосијаларыны тәһрик едиб, хүсусән дә ишғалын ағыр сынагларына таб ҝәтирмиш вә 5 онилликдән артыг мүддәтдә азад едилмиш бир шәһәрдә баш вердији үчүн.
Фашист си@нист режимин бу һәрәкәтинин бир чох мәнасы вар, чүнки 1974-ҹү илдә Суријанын кечмиш президенти Һафиз Әсәд тәрәфиндән Әл-Гүнејтирә шәһәринин азад едилмәсиндән сонра Сурија бајрағы ејни мејданда галдырылыб.
Бир әрәб истифадәчи сосиал шәбәкәдәки шәхси сәһифәсиндә јазыб: Ики фәргли һадисә; бири азад едилмиш Әл-Гүнејтирәдә Сурија бајрағыны галдыраркән ишғал алтында олан Голан јүксәкликләрини сатмагда иттиһам олунур, диҝәри исә суријалылары азад етдијини иддиа едәрәк иср@иллиләрә өз бајрағыны ејни мејданда галдырмаға иҹазә верир.
