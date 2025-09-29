Әсрарәнҝиз Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләри. Мәрјан кәнди – Сизи арзуларыныза чатдыран кәнд

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тәмиз һава илә зәнҝин чәмәнликләр вә дағлар, мешә ағаҹларынын әтрафа јајылан әтри һәр кәсин арзуладығы бир мәнзәрәни јарадыр. Сиз бу арзуја Талыш Дијарынын Әсрарәнҝиз Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләринин ҝөзәл јајлаг бөлҝәләриндән бири олан Мәрјан кәндиндә говуша биләрсиниз.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Инсан сәс-күјлү вә тозлу шәһәр мүһитиндә јашадығы үчүн истираһәт мәгсәди илә даима тәмиз һава илә зәнҝин тәбиәт гојнуна вә сакит мәканлара үз тутур. Бу елә мәканлардыр ки, бетон евләрдән узаг олмагла, әнәнәви кәнд аб-һавасы, мешәләри вә чәмәнликләри ҝөз өнүндә ҹанландырыр.
Белә мәканлары зәнҝин тәбиәтә малик олан өлкәмиздә тапмаг мүмкүнсүз бир иш дејил. Ҝениш әразијә, дөрд мөвсүмү јашајан иглимә вә зәнҝин тәбиәтә малик олан бир мәканда, садәҹә олараг бир балаҹа зәһмәт чәкмәјиниз кифајәтдир ки хәјалынызда олан ҹәннәт гушәсини тапа биләсиз. Јајлаг мәнтәгәсиндә јерләшән Мәрјан кәнди исә шәһәр сакинләринин үз тутдуғу белә мәканлардан биридир.
“Мәрјан” сөзүнүн мәнасы "јол кәнарында салынмыш мәкан демәкдир". Бу кәнд, Талыш рајонунун әтраф кәндләриндән биридир вә вилајәтин мәркәзи сајылан Рәшт шәһәриндән 143 километрдир аралыда јерләшир. Теһрандан ора чатмаг үчүн әввәлҹә Кәрәҹ автомаҝистралына, сонра исә Гәзвин–Рәшт шоссесинә чыхмаг лазымдыр. Рәшт шәһәрини кечдикдән сонра Фумән, Сумесәра, Пәресәр вә Әсалем гәсәбәләриндән өтәрәк Талыша чатмаг мүмкүндүр. Талышдан Мәрјан кәндинә гәдәр исә тәхминән 30 километрлик јолу автомобиллә раһатлыгла гәт етмәк олар.
