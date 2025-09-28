Әрагчи АБШ-ын ишғалчылыг сијасәтләрини тәгид едәрәк Венесуеланын милли суверенлији вә әрази бүтөвлүјүнә гаршы тәһдидләри писләјиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ Баш Ассамблејасынын иллик иҹласында иштирак етмәк үчүн Нју-Јорка сәфәр едән Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи шәнбә ҝүнү Венесуела хариҹи ишләр назири Иван Едуардо Ҝил Пинто илә ҝөрүшәрәк данышыглар апарыб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, бу ҝөрүшдә һәр ики тәрәф өлкәләри арасында мөвҹуд олан сабит вә достлуг мүнасибәтләрдән мәмнунлуг ифадә едәрәк, һәртәрәфли әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәси үчүн ики халгын рәһбәрләринин ортаг ирадәсини вурғулајыблар.
Тәрәфләр Кариб әразиси вә Гәрби Асија да дахил олмагла реҝионал һадисәләри нәзәрдән кечирәрәк, АБШ вә онун бәзи мүттәфигләри тәрәфиндән һеҝемонлуг вә бејнәлхалг һүгугун позулмасы тәһлүкәләринә гаршы хәбәрдарлыг едибләр вә БМТ Низамнамәсинин принсипләри вә мәгсәдләрини, еләҹә дә һүгугун алилијини горумаг үчүн бүтүн дөвләтләрин мәсулијјәт дашыдығыны гејд едибләр.
Өлкәмизин Хариҹи Ишләр Назири АБШ-нин Кариб бөлҝәсиндәки мүдахиләчи сијасәтинә тохунараг, Венесуеланын милли суверенлији вә әрази бүтөвлүјүнә гаршы тәһдидләри писләјиб вә Венесуела халгы вә дөвләти илә һәмрәјлик ифадә едиб.
