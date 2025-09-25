Пезешкиан: Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планындан чыханлар мөвҹуд вәзијјәтә ҝөрә мәсулијјәт дашыјырлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јерли вахтла 24 сентјабр 2025-ҹи ил чәршәнбә ҝүнү ҝүнортадан сонра Нју-Јорк сәфәрини давам етдирән Мәсуд Пезешкиан Авропа Иттифагы Шурасынын сәдри Антонио Коста илә ҝөрүшәрәк, онун мөвгејинин сечки кампанијаларындан бәри Иран дахилиндә милли бирлик вә дүнја илә әлагәләрин ҝүҹләндирилмәсиндән ибарәт олдуғуну гејд едибш
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Мәсуд Пезешкиан дејиб: “Биз бүтүн Авропа өлкәләри, о ҹүмләдән дүнја өлкәләри илә гаршылыглы һөрмәт вә мараг әсасында мүнасибәтләрин сәвијјәсини јүксәлтмәјә чалышмышыг вә чалышырыг. Лакин сионист режим мәним һөкумәтимин фәалијјәтә башладығы илк ҝүндән бу истигамәтдә тәхрибатлар јаратды вә бу просес давам едир.”
Иранын һеч вахт мүһарибә вә ја мүнагишә истәмәдијини билдирән президент әлавә едиб: “Иран Ислам Республикасы конструктив вә сәмими мүнасибәтләр истәјир вә бу мәгсәдлә ихтилафларын гызышмасынын гаршысыны алмаг мәгсәди илә проблемләр, манеәләр вә нараһатлыгларын һәлли үчүн диалог вә анлашмаја һазырдыр.”
