Франса 77 илдән сонра ахыр ки, Фәләстин дөвләтини рәсми олараг таныды амма...

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Франса базар ертәси ҝеҹә Парис вә Әр-Ријадын рәһбәрлик етдији Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатында гондарма “ики дөвләт” һәлли илә бағлы кечирилән иҹласда тарихи бир аддымла мүстәгил Фәләстин дөвләтини таныды.
Франса президенти Еммануел Макрон даһа әввәл Нју-Јоркда кечирилән БМТ Баш Ассамблејасында өлкәсинин Фәләстин дөвләтини таныјаҹағыны бәјан етмишди. Лакин Фәләстин сәфирлијинин Франсада ачылмасы шәрти олараг сионист әсирләрин ҺӘМАС тәрәфиндән азад едилмәси иди.
Макрон һәмчинин ҸБС телевизија каналына вердији мүсаһибәдә мүһарибәни дајандырмаг үчүн Фәләстин дөвләтинин танынмасынын зәрури олдуғуну билдириб. Франса рәсмиси Фәләстин мүгавимәтини фәләстинлиләри Фәләстин дөвләти јаратмагдан наүмид етмәкдә ҝүнаһландырыб вә дејиб: Фәләстин дөвләтинин танынмасы ҺӘМАС-ы тәҹрид етмәк үчүн лазымдыр.
