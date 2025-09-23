Миланда Гәззаја дәстәк аксијасында нүмајишчиләрлә полис арасында гаршыдурма \ ФОТО

Мәлумата әсасән, шәһәрин мәркәзи дәмир јолу стансијасында баш верән гаршыдурмаларда 10 аксија иштиракчысы һәбс едилиб, 60 полис әмәкдашы јараланыб.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Италијанын Милан шәһәриндә Фәләстин халгы үчүн һуманитар миссијаја вә Гәзза әһалисинә дәстәк мәгсәдилә кечирилән аксијада нүмајишчиләр илә тәһлүкәсизлик гүввәләри арасында гаршыдурма олуб.
Италијанын Баш назири Ҹиорҹиа Мелони Миланда баш верәнләри утанҹвериҹи һадисә адландырыб. Билдириб ки, һүгуг-мүһафизә органлары илә гаршыдурмаларын һәмрәјликлә һеч бир әлагәси јохдур вә бу, Гәззадакы инсанларын һәјатыны зәррә гәдәр дәјишмәјәҹәк.
Пајтахт Ромада исә Гәзза халгына дәстәк нүмајишиндә 30 минәдәк инсан иштирак едиб. Болонјада дөвләт әһәмијјәтли автомобил јолу аксијаја ҝөрә бағланыб. Ҝенујада 20 мин нәфәр аксијада иштирак едиб.
