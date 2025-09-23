Азәрбајҹан-ИИР шәһәрләри арасында бирбаша тәјјарә рејсләринин сајы артырыла биләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәрбајҹанла Иран Ислам Республикасы арасында әмәкдашлығын мөвҹуд вәзијјәти вә ҝәләҹәк инкишаф перспективләри мүзакирә олунуб.
Бу барәдә “Az.shafaqna.com”а Назирләр Кабинетиндән мәлумат верилиб.
Азәрбајҹан Баш назиринин мүавини Шаһин Мустафајев Иранын јол вә шәһәрсалма назири Фәрзанә Садеглә ҝөрүшүб.
Ҝөрүшдә Азәрбајҹанла Иран арасында игтисади, тиҹарәт вә һуманитар саһәләрдә әмәкдашлыг үзрә Дөвләт Комиссијасынын сонунҹу иҹласынын нәтиҹәси олараг имзаланмыш Анлашма Меморандумундан ирәли ҝәлән мәсәләләрин иҹрасы вә һәјата кечирилән бирҝә лајиһәләрин мөвҹуд вәзијјәти нәзәрдән кечирилиб.
Игтисадијјат, нәглијјат, ҝөмрүк, сәрһәд, нефт, газ, тиҹарәт, инвестисија вә һуманитар саһәләрдә әмәкдашлығын һазыркы дуруму вә даһа да ҝенишләндирилмәси истигамәтиндә мүзакирәләр апарылыб.
Ҝөрүшдә һәмчинин, Араз дәһлизи үзрә Ағбәнд-Кәлалә көрпүсүнүн тикинтисинин, Кәлалә-Ҹулфа јолунун ҝенишләндирилмәсинин иҹра вәзијјәти илә бағлы мәлумат верилиб, Азәрбајҹан Президентинин тапшырығына ујғун олараг Бакы-Теһран-Бакы, Бакы-Тәбриз-Бакы бирбаша тәјјарә рејсләринин фәалијјәтә башламасындан мәмнунлуг ифадә олунуб вә рејсләрин сајынын артырылмасы, транзит дашымаларда мөвҹүд мәсәләләрин һәлли илә бағлы фикир мүбадиләси апарылыб.
Ш.Мустафајев, һәмчинин Иранын енерҝетика назири Аббас Әлиабади илә дә ҝөрүшүб, ики өлкә арасында һәјата кечирилән Худафәрин – Гыз Галасы, Ордубад – Маразад лајиһәләри, һәмчинин електрик енержиси мүбадиләси, су еһтијјатларынын бирҝә сәмәрәли ишләнмәси әтрафында мүзакирәләр апарыб.
