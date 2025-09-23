  1. Ana səhifə
Лондон нәһајәт 77 илдән сонра Фәләстин Дөвләтинин танынмасынын тарихи бајрамынын шаһиди олду

23 sentyabr 2025 - 14:08
Xəbər kodu: 1730283
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Мәрасим заманы Фәләстин бајрағы Лондондакы Фәләстин нүмајәндәлијинин бинасында далғаланды вә бинанын ҝиришиндә "Фәләстин Дөвләтинин Сәфирлији" адлы јени лөвһә тәгдим олунду.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн (базар ертәси, 22 сентјабр 2025), Лондонда нәһајәт 77 илдән сонра Фәләстин сәфирлијинин гаршысында кечирилән мәрасимдә дипломатлар, Инҝилтәрә парламентинин үзвләри, сијаси фәаллар вә бурада јашајан Фәләстин иҹмасынын үзвләри, Инҝилтәрә һөкумәтинин Фәләстин дөвләтини рәсми олараг танымасыны гејд етдиләр.

Мәрасимдә сијаси шәхсләр, Инҝилтәрә һөкумәтинин нүмајәндәләри, әрәб дипломатлары вә бир груп фәләстинли фәал иштирак етди.

Мәрасим заманы Фәләстин бајрағы Лондондакы Фәләстин нүмајәндәлијинин бинасында далғаланды вә бинанын ҝиришиндә "Фәләстин Дөвләтинин Сәфирлији" адлы јени лөвһә тәгдим олунду.

