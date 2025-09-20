Пакистан вә Сәудијјә Әрәбистаны арасында стратежи әһәмијјәтли сазиш бағланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистан илә Сәудијјә вәһһаби краллығы арасында стратежи әһәмијјәтли сазиш имзаланыб.
“Бирҝә Стратежи Мүдафиә Сазиши” адлы разылашма әр-Ријад шәһәриндә Пакистан Баш назири Шаһбаз Шәриф вә Сәудијјәнин вәлиәһд шаһзадәси Мәһәммәд бин Салман тәрәфиндән имзаланыб.
Гејд олунан сазишдә ики өлкәнин тәһлүкәсизлијинин мөһкәмләндирилмәсинә, реҝион вә дүнјада тәһлүкәсизлијин тәмин едилмәсинә јөнләндирилдији, Пакистан вә Сәудијјә Әрәбистанынын мүдафиә саһәсиндәки әмәкдашлығынын инкишафы вә истәнилән һүҹумларын бирҝә гаршысынын алынмасы вурғуланыр.
Мүгавиләјә әсасән, тәрәфләрдән биринә истәнилән һүҹум һәр ики өлкәјә һүҹум кими ҝөздән кечириләҹәк вә мүттәфигин мүнагишәјә гошулмасына сәбәб олаҹаг.
