  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

БМТ: Исраилин евакуасија әмриндән сонра минләрлә фәләстинли гачын дүшүб

18 sentyabr 2025 - 16:22
Xəbər kodu: 1728536
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
БМТ: Исраилин евакуасија әмриндән сонра минләрлә фәләстинли гачын дүшүб

Дужаррик билдириб: "Августун орталарындан дүнәнә кими 20 минә јахын јердәјишмә гејдә алыныб ки, онларын чоху гадын, ушаг вә гоҹадыр вә онлар саатларла пијада ҝедибләр".

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-нин сөзчүсү Стефан Дужаррик фашист Исраил режимин Гәзза золағынын бошалдылмасы әмринә тохунараг дејиб: "Минләрлә инсан һәлә дә дөјүшләр арасында гачыр, јоллар чох сых вә издиһамлыдыр, инсанлар аҹдыр вә ушаглар психоложи сарсынты кечирир".

Дужаррик билдириб: "Августун орталарындан дүнәнә кими 20 минә јахын јердәјишмә гејдә алыныб ки, онларын чоху гадын, ушаг вә гоҹадыр вә онлар саатларла пијада ҝедибләр".

О, давам етди: БМТ-нин һуманитар тәрәфдашлары март ајында атәшкәсин позулмасындан сонра амбулатор сағламлыг вә репродуктив хидмәт ҝөстәрән 80 тибб мәркәзинин вә илкин тибби јардым оҹағынын зәрәр чәкдијини, онлардан 65-нин хидмәт ҝөстәрмәсини дајандырдығыны билдирди.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha