БМТ: Исраилин евакуасија әмриндән сонра минләрлә фәләстинли гачын дүшүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-нин сөзчүсү Стефан Дужаррик фашист Исраил режимин Гәзза золағынын бошалдылмасы әмринә тохунараг дејиб: "Минләрлә инсан һәлә дә дөјүшләр арасында гачыр, јоллар чох сых вә издиһамлыдыр, инсанлар аҹдыр вә ушаглар психоложи сарсынты кечирир".
Дужаррик билдириб: "Августун орталарындан дүнәнә кими 20 минә јахын јердәјишмә гејдә алыныб ки, онларын чоху гадын, ушаг вә гоҹадыр вә онлар саатларла пијада ҝедибләр".
О, давам етди: БМТ-нин һуманитар тәрәфдашлары март ајында атәшкәсин позулмасындан сонра амбулатор сағламлыг вә репродуктив хидмәт ҝөстәрән 80 тибб мәркәзинин вә илкин тибби јардым оҹағынын зәрәр чәкдијини, онлардан 65-нин хидмәт ҝөстәрмәсини дајандырдығыны билдирди.
