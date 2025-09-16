Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фактлар ҝөстәрир ки, мин ил әввәл мүсәлман алимин јаздығы китаб робот технолоҝијасынын тәмәлини гојуб.
Аз.сһафагна.ҹом: Бу алим ким иди?
Робот технолоҝијасы вә автоматлашдырылмыш системләр адәтән мүасир дөврүн ихтирасы кими гәбул едилир. Амма тарихи фактлар ҝөстәрир ки, бу саһәнин тәмәлләри һәлә 12-ҹи әсрдә, Ислам сивилизасијасынын гызыл дөврүндә гојулуб.
Бөјүк мүсәлман алим вә мүһәндис Әл-Ҹәзәри (1136–1206)өзүнүн мәшһур әсәри “Китаб фи ма’рифат ал-һијал ал-һандасија”да (“Мүһәндислик механики гурғуларын билији һаггында китаб”) јүзләрлә механики ҹиһазын лајиһәсини тәсвир едиб. Бу әсәр су саатларындан вә автоматик әл јујан гурғулардан тутмуш, мусиги чалан фигурлар вә инсанвари механизмләрә гәдәр мүхтәлиф ихтиралары әһатә едир.
Әл-Ҹәзәри јалныз нәзәријјә илә кифајәтләнмәјиб – һәр бир гурғунун рәсмләрини, өлчүләрини вә ишләмә принсипини әтрафлы шәкилдә тәгдим едиб. Мәһз бу сәбәбдән онун китабы орта әсрләрдә механика вә мүһәндислик саһәсиндә әсас мәнбәләрдән бири сајылыр.
Мүасир дөврдә алимләр вә мүһәндисләр онун әлјазмаларына әсасланараг музејләрдә, елми лајиһәләрдә бу ихтиралары јенидән гурурлар. Бәзи һалларда мүасир технолоҝијалардан – 3Д моделләшдирмә вә принтерләрдән – истифадә олунур. Бу исә Ислам мәдәнијјәтинин елми инкишафа вердији тарихи төһфәләрин бу ҝүн дә актуаллығыны ҝөстәрир.
Әл-Ҹәзәринин ишләри јалныз техники наилијјәт дејил, һәм дә Ислам дүнјасында елмә, јарадыҹылыға вә билик пајлашымына верилән јүксәк дәјәрин парлаг сүбутудур. Онун ирси бу ҝүн дә мүһәндисләр вә ҝәнҹ нәсил үчүн илһам мәнбәјидир.
