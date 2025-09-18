Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын Атом Енержиси Аҝентлијинин конфрансында тәклиф етдији гәтнамәнин һазырланмасында һансы өлкәләр иштирак едиб?
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Вјанадакы Бејнәлхалг Тәшкилатларда Русија Федерасијасынын Даими Нүмајәндәси билдириб: “Иранын Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин (БАЕА) Үмуми Конфрансына тәгдим етдији нүвә објектләринә һүҹумун гадаған олунмасы илә бағлы гәтнамә лајиһәсинин һәммүәллифләри Чинә, Никарагуаја, Русијаја вә Венесуелаја да аиддир.”
Михаил Улјанов чәршәнбә ҝүнү өз Телеграм каналында јазыб: “Иран Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин һимајәси алтында олан нүвә објектләринә гаршы һәр һансы һүҹум вә ја һүҹумла һәдәләмәнин гадаған олунмасы адлы гәтнамә лајиһәсини БАЕА-нын Үмуми Конфрансына тәгдим едиб.”
Башга бир мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасы, Гәрби Асија вә Ҹәнуби Асија Групу (МЕСА) тәрәфиндән дәстәкләнәрәк, Вјанадакы БАЕА-нын иллик Үмуми Конфрансында сәккиз витсе-президентдән бири кими сечилиб.
