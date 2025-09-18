Президент Мәсуд Пезешкиан: Дүнјада биртәрәфли сијасәт дөврү сона чатыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкиан Русија Федерасијасынын енержи назири илә ҝөрүшүб
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Заты Алиләри бу ҝөрүшүндә билдириб: “Иран вә Русија кими мүстәгил өлкәләрин уғурлу әмәкдашлыг нүмунәси сүбут едәҹәк ки, дүнјада биртәрәфли сијасәт дөврү сона чатыб вә биз биртәрәфли ҝүҹләрә еһтијаҹ вә асылылыг олмадан өлкәләримизи инкишаф етдирә вә тәрәггијә чатдыра биләрик.”
Пезешкиан 17 сентјабр, чәршәнбә ҝүнү ахшам Русија Федерасијасынын енержи назири Серҝеј Тисивлјов вә ону мүшајиәт едән һејәтлә ҝөрүшдә Иран вә Русија арасында бирҝә әмәкдашлығын инкишафы вә ики өлкә рәсмиләринин нәглијјат, енержи вә енержи истеһсалы саһәләриндәки икитәрәфли разылашмаларын иҹрасына ҝөстәрдикләри диггәтә мәмнунлуғуну ифадә едәрәк гејд едиб: “Иран Ислам Республикасы ики өлкә арасында әлдә олунан разылашмаларын иҹрасыны ҹидди шәкилдә ҝүндәминә ҝәтириб вә бирҝә әмәкдашлыглар үчүн бүтүн зәрури шәраит тәмин олунуб; Теһран вә Москва арасында әмәкдашлыг вә икитәрәфли разылашмаларын иҹрасы гаршысында һеч бир манеә јохдур.”
Иран Ислам Республикасынын Президенти әлавә едиб: “Бизим тәрәфимиздән олан ирадә вә Русија Президенти ҹәнаб Путин тәрәфиндән ики өлкә арасында разылашмаларын иҹрасына ҝөстәрилән әзм вә ирадә илә ишләрин сүрәтләнмәси вә јекун нәтиҹәјә чатдырылмасы назирләр вә експерт групларынын ҹидди вә әлавә сәји илә мүмкүн олаҹаг.”
