ИИР ХИН Спикери ҹәнаб И. Бәгаји: Сојгырым режиминин тәрәфдарлары Фәләстинлиләрә гаршы сојгырымындакы иштиракына вә шәриклијинә сон гојмалыдырлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји сосиал шәбәкәдә пајлашдығы месажында вурғулајыб: “БМТ-нин Тәһгигат Комиссијасынын һесабаты Исраилин Гәззада төрәтдији ҹинајәтләрин “сојгырым” тәшкил етдијинә һеч бир шүбһә јери гојмур.”
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин Сөзчүсү ҹәнаб Исмаил Бәгаи билдириб: “Сојгырым режиминин тәрәфдарлары фәләстинлиләрин сојгырымында иштиракыны вә шәриклијини дајандырмалыдыр.”
О, даһа сонра јазыб: “Комиссија бу гәнаәтә ҝәлир ки, Исраил һакимијјәти вә тәһлүкәсизлик гүввәләри Гәзза золағында фәләстинлиләри тамамилә вә ја гисмән мәһв етмәк мәгсәди илә сојгырым төрәтмәк гәсди вә нијјәти олуб вә буна давам едир”.
