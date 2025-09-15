Президент Пезешкиан: Ислам өлкәләри бирлији горујуб сахламалы вә сионист режимлә әлагәләри кәсмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн, базар ертәси, 2025-ҹи ил сентјабрын 15-и, Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилаты вә Әрәб Лигасынын сионист режимин бу өлкәјә һүҹуму мәсәләси илә бағлы фөвгәладә саммитиндә иштирак етмәк үчүн Гәтәрә јола дүшмәздән әввәл, Мәсуд Пезешкиан деди: Бу ҝөрүш Гәтәр әмиринин дәвәти илә кечириләҹәк вә сионист режимин бүтүн бејнәлхалг ганунлара бахмајараг баш вермиш ачыг-ашкар тәҹавүзү мәсәләсинә тохунулаҹаг.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, ҹәнаб Пезешкиан, сионист режимин өзү үчүн һеч бир чәрчивә танымадығыны вурғулајараг әлавә едиб: Бу режим Гәтәр, Ливан, Ираг, Иран вә Јәмән дә дахил олмагла бир чох Ислам өлкәләринә һүҹум едиб, истәдијини едир вә тәәссүф ки, Америка вә Авропа өлкәләри дә бу һәрәкәтләри дәстәкләјир.
Президент әлавә едиб: Бу режим Гәззада сојгырым төрәдир, гадынлары, ушаглары вә гоҹалары өлүмә мәһкум едир вә тәәссүф ки, сионист апартеид режиминә өз дәстәк вә тәҹһизатлары илә бу һәрәкәтләрини гануниләшдирирләр.
Иран Ислам Республикасынын Президенти Ислам өлкәләринин сионист режимин һәрәкәтләринә ҹаваб олараг өз бирлик вә иттифагларыны артырмалы олдугларыны вурғулајыб.
Зати Алиләри бу барәдә билдирибләр: Ислам өлкәләри игтисади, мәдәни вә сосиал саһәләрдә әмәли тәдбирләрлә бир-бири илә бирләшмәли вә сионист режимлә әлагәләри кәсмәлидир.
Даһа сонра Доктор Пезешкиан, вурғулајыблар: Мүсәлманлар “бирлик” олсалар, онлар өлкәләримизә тәҹавүз етмәјә вә бүтүн бејнәлхалг ганунлары позмаға ҹәсарәт етмәзләр.
