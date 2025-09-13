The Wall Street Journal: Исраил ракетләри Сәудијјә Әрәбистаны үзәриндән Гәтәрә дүшүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тһе Wалл Стреет Жоурнал мәлуматлы Америка мәнбәләринә истинадән јазыб ки, сионист режим гырыҹылары Гырмызы дәниз үзәриндән вә Сәудијјәнин һава мәканындан Гәтәрә доғру баллистик ракетләр атыб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, бир нечә Америка рәсмиси билдириб ки, сионист Исраил режим һүҹумдан бир нечә дәгигә әввәл ҺӘМАС-а һүҹум етмәси барәдә АБШ ордусуна мәлумат вериб.
Онлар әлавә едибләр ки, исраиллиләр әввәлҹә нәзәрдә тутулан һәдәф барәдә дәгиг мәлумат вермәјибләр. Лакин АБШ-ын инфрагырмызы истилик изләрини изләјән космик әсаслы сенсорлар ракетләрин бурахылышыны вә трајекторијасыны гејд едиб вә Доһаны ракетләрин тәјинаты олараг тәсдигләјиб.
Sizin rəyiniz