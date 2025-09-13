Горхаг Исраил режимин медиалары јалан бир хәбәрлә әлә салынды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Јахын Шәрг Мүшаһидәчиси" (Middle East Spectator) адлы Телеҝрам каналы, Јахын Шәргдәки мүхтәлиф хәбәрләр вә һадисәләри әһатә едән бир платформа олараг, гејри-ади бир месажда иддиа етди ки, Иранын мәнбәләрдән верилән мәлумата ҝөрә, Иран Исраилә доғру ракетләр атылмаға һазырланыр вә гыса заманда һүҹум ҝөзләнилир.
Бу хәбәр фашист Исраил режиминдә ҝениш бир горхуја сәбәб олуб.
Бу хәбәрин ардынҹа, бир нечә сионист медиа гуруму бу хәбәри, Телеҝрам каналында јајымландығы кими, сүрәтлә пајлашыблар.
Лакин хәбәри јајан илкин мәнбә, бу хәбәрләрин ушаг гатили сионист Исраил режиминдә сүрәтлә јајылмасындан гыса мүддәт сонра, каналын рәһбәри јени бир месаж јајымлајараг јазыб: “Чох јахшы, етираф етмәлијәм. Мән Иранын ракетләрә аид хәбәри јалныз Исраилин реаксијасыны јохламаг үчүн јајымладым, бу, һеч дә һәгигәт дејил вә демәлијәм ки, Ибрани медиа гурумларында јаранан горху вә тәҹили реаксијалар ҝүлүнҹдүр.”
