Иран вә Азәрбајҹан гаршылыглы мәдәнијјәт ҝүнләри кечирәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран вә Азәрбајҹан мәдәнијјәт ҝүнләри гаршылыглы олараг ики өлкәнин пајтахтлары вә диҝәр шәһәрләриндә һәјата кечириләҹәк.
“Аз.сһафагна.ҹом” хәбәр верир ки, бу барәдә Иранын Азәрбајҹандакы сәфирлији мәлумат јајыб.
Белә ки, Иранын Мәдәнијјәт вә Ислами Әлагәләри Тәшкилатынын мүдир мүавини Әбдүлрза Рашид илә Азәрбајҹан мәдәнијјәт назиринин мүавини Фәрид Ҹәфәров Бакыда ҝөрүшүб.
Онлар ики өлкә арасында мәдәни саһәдә әлагәләри ҝүҹләндирмәк барәдә разылыға ҝәлибләр.
Sizin rəyiniz