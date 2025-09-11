Гәтәр Доһаја һүҹумла бағлы фашист Исраил режиминә ҹаваб вериләҹәјини билдириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәтәр Дөвләтинин Баш назири вә хариҹи ишләр назири Шејх Мәһәммәд бин Әбдүлрәһман бин Ҹасим Әл Тани террорчу Исраили режимн Доһада ҺӘМАС рәһбәрләринә гаршы һәјата кечирдији һүҹума ҹаваб вериләҹәјини билдириб.
О, бу барәдә CNN-ә вердији мүсаһибәдә данышыб.
Az.shafaqna.com-ун вердији хәбәрә ҝөрә, Әл Тани вериләҹәк ҹавабын бөлҝә тәрәфдашлары илә мүзакирә олунаҹағыны гејд едиб.
О вурғулајыб ки, бу мүзакирәләр әтрафында јахын ҝәләҹәкдә Доһада зирвә ҝөрүшүнүн кечирилмәси планлашдырылыр. Баш назир ҝөрүшлә бағлы дәгиг тарих сәсләндирмәјиб.
Ал Тани һәмчинин билдириб ки, Гәтәр Гәззада атәшкәс үчүн Исраиллә ҺӘМАС арасында васитәчи кими өз ролуну вә ҺӘМАС-ын ҝәләҹәкдә Гәтәрдә мөвҹудлуғуну там шәкилдә јенидән дәјәрләндирир.
О, Исраилин Баш назири Бинјамин Нетанјаһуну Јахын Шәрги хаоса сүрүкләмәкдә вә Гәтәрин вахтыны боша сәрф етмәкдә ҝүнаһландырыб, Исраилин сәмими шәкилдә данышыглар апармадығыны дүшүндүјүнү ифадә едиб.
Баш назир әлавә едиб ки, Исраилин һава зәрбәси нәтиҹәсиндә гәтәрли рәсмиләр јараланыб вә онларын вәзијјәтләри критикдир.
Sizin rəyiniz