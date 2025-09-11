Әфганыстанда Талибан назири вә губернаторуну дашыјан вертолјот гәзаја уғрады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әфганыстанда “Талибан” һөкумәтинин дөвләт мәмурларыны дашыјан вертолјот гәзаја уғрајыб.
az.shafagna.com хәбәр верир ки, һадисә Гор әјаләтиндә баш вериб.
Белә ки, ичәрисиндә дағ-мәдән сәнајеси вә нефт назри Һидајәтуллаһ Бәдри вә Гор әјаләтинин губернатору Һәјатуллаһ Мүбарәк олан һеликоптер гәзаја уғрајыб.
Билдирилиб ки, гәзаја сәбәб верлтолјотун техники насазлығы олуб. Назир вә губернатор бөлҝәдәки мис мәдәнинә ҝетмәјә һазырлашырдылар.
Әлавә едилиб, гәза нәтиҹәсиндә һеч кәс хәсарәт алмајыб.
