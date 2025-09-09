Вәлијји Фәгиһ Һакимијјәти Ҝәлән ил Космоса 20 пејк  ҝөндәрәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Һакимијјәтинин Космик Тәшкилатынын рәһбәри, 2026-ҹы ил әрзиндә әсас диггәтин пејк бурахылышларына јөнәләҹәјини вә тәхминән 20 пејкин орбитә бурахылаҹағыны ачыглајыб.
О, әлавә едиб: Иранын "Чанҝ 8" лајиһәсинә гатылараг, Чин ракетләри илә Ајын орбитинә арашдырма јүкү ҝөндәрәҹәјини билдириб.
Һәсән Саларије, ИРНА-нын игтисадијјат үзрә мүхбиринә вердији мүсаһибәсиндә, Иранын космик програмларынын һазыркы вәзијјәти, инфраструктур инкишафы, јени пејк бурахылышлары вә бејнәлхалг әмәкдашлыглар барәдә мәлумат вериб.
О, ејни заманда Иран Космик Тәшкилатынын јерүстү стансијаларынын сајыны артырмағы планлашдырдығыны ачыглајыб.
Саларије, аерокосмик елмләрә марағы оланлара мүждәләјиб ки, ҝәлән ил әсас програм пејк бурахылышлары олаҹаг вә 20 пејк јерин орбитинә јерләшдириләҹәк.
