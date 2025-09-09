Фото Репортаж | Ислам Бирлији Бејнәлхалг Конфрансынын Ихтисаслашмыш Комиссијалары

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмумдүнја Ислам Мәзһәбләринин Јахынлығы Форумунун Баш Катиби Һөҹҹәтүл-Ислам вә Мүслимин Др. Һәмид Шәһриаринин иштирак етдији Вәһдәт Конфрансынын Хариҹи Гонагларынын Бејнәлхалг Симпозиуму вә Ојаныш Дөврүндә Мүсәлман Гадынларынын Ролу мөвзусунда Али Тәһсилли Гадынларын Ихтисаслашдырылмыш Топлантысы бу ҝүн 09 сентјабрда, Теһранын Парсиан Һотелиндә Ислам Бирлији Бејнәлхалг Конфрансынын икинҹи ҝүнүндә кечирилб.
9 sentyabr 2025 - 21:35
Xəbər kodu: 1725480
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һүсејн Јар-Әһмәди
