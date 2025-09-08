Фото Репортаж | Аллаһ Ҝүнү, Шәһривәр ајынын 17 -си Һәзрәт Мәсумәнин (с) һәрәминдә анылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәһривар ајынын 17-си Јовмуллаһ (Аллаһ ҝүнү) шәһидләринин аным мәрасими, Гумда, Һәзрәт Фатимеји Мәсумәнин (с.ә) һәрәминдә, Имам Хомејни (р.ә) адына Шәбистанда диндар вә ингилабчы Гум халгынын шөвглү иштиракы илә кечирилиб. Мәрасимдә Иранын Ҹүмә Имамларынын Сијасәт Мүәјјәнетмә Шурасынын сәдри Һөҹҹәтүлислам Вәл-Мүслимин Һаҹы Әли Әкбәри чыхыш едиб. Гејд едәк ки, Аллаһ Ҝүнү 17 Шәһривәр, 1978-ҹи ил сентјабрын 8-дә (Һиҹри Шәмси тәгвими илә 1357-ҹи ил, Шәһривәр ајынын 17-дә) Теһранын Жалә мејданында, Шиә Руһаниләринин тәһрики илә митинг кечирән он минләрлә Иранлынын, Рза Пәһләви шаһ режими тәрәфиндән автомат силаһларла ҝүллә баран едиләрәк, 100-ә јахын динҹ етиразчынын шәһид олдуғу вә 200-дән чох инсанын јараландығы һадисәјә верилән аддыр.
8 sentyabr 2025 - 13:23
Xəbər kodu: 1724901
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
