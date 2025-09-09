Иран вә Азәрбајҹан арасында мәдәни әлагәләрин даһа да ҝүҹләндирилмәси үчүн конкрет аддымлар атылаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мәдәнијјәт вә Инҹәсәнәт Назири, Азәрбајҹан Республикасынын сәфири илә ҝөрүшүндә, ики өлкә арасында мәдәни мүбадилә програмларынын даһа әввәл һазырланмыш сәнәдләринин тәтбигинә башланмасынын ваҹиблијини вурғулајыб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Мәдәнијјәт вә Инҹәсәнәт Назирлијинин Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр вә Информасија Мәркәзи, Назир Сејид Аббас Сәлаһинин бу ҝөрүшдә сөјләдији фикирләри јајыб.
О, билдириб: Иран вә Азәрбајҹан арасында чох јахшы мүнасибәтләр вар вә сон дөврләрдә бу әлагәләр даһа да инкишаф едиб. Ики өлкәнин президентләринин ҝөрүшләри, әлагәләримизин даһа да мөһкәмләнмәси үчүн јени имканлар јарадыб.
Назир, ики өлкә арасындакы мүнасибәтләрин гәдим вә тарихи олдуғуну, заманла бу әлагәләрин даһа да дәринләшдијини гејд едәрәк дејиб: Бизим халгымызла, Азәрбајҹан халгы арасында ортаг бир дујғу вар. Бир аилә кимијик, садәҹә ҹоғрафи сәрһәдләримиз фәрглидир, амма чохлу ортаг тарихә маликик.
Сәлаһи, Азәрбајҹанын инкишафыны өз инкишафлары кими ҝөрдүкләрини вә сон бир илдә әлдә едилән ирәлиләјишләрин, ики өлкә арасында әлагәләрин даһа да ҝенишләнмәси үчүн јахшы фүрсәтләр јаратдығыны билдирәрәк дејиб: Мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт саһәсиндә атылан аддымлар, ҝәләҹәкдә мәдәнијјәт саһәсиндә ишбирлијинин даһа да ирәлиләмәсинә шәраит јарадаҹаг, – дејә о әлавә едиб.
Сәфир Әли Әлизадә исә, бу ҝөрүшдә Иранын Азәрбајҹан үчүн хариҹи сијасәтиндә хүсуси бир јер тутдуғуну вә Иранла әлагәләрин Азәрбајҹан үчүн приоритет олдуғуну билдириб. О, Азәрбајҹан Президентинин Иранла әлагәләрә хүсуси диггәт ајырдығыны вә ҹәнаб Пезешкианын Азәрбајҹана сәфәринин ики өлкә арасында әлагәләрин даһа да ҝүҹләнмәсинә сәбәб олдуғуну вурғулајыб.
Әлизадә, ики өлкә арасында ортаг тарих вә мәдәнијјәтә сөјкәнән чохсајлы бәнзәрликләр олдуғуну билдирәрәк, бу әлагәләри даһа да ҝүҹләндирмәјин ваҹиблијини гејд едиб. Иран Президентинин сәфәри заманы имзаланан сәнәдләр, бу әлагәләрин инкишафы үчүн мүһүм аддымлар атылдығыны ҝөстәрир," – дејә о билдириб.
Сәфир, һәмчинин мәдәни ҝүнләрин кечирилмәсини мүзакирә едәрәк, әввәлки илләрдә фасилә јаранса да, инди бунлары һәјата кечирмәк үчүн ујғун бир заманын ҝәлдијини гејд едиб. Бу тәдбирләрин кечирилмәси чох өнәмлидир вә биз һәмчинин, Иранын Азәрбајҹанда, Азәрбајҹан мәдәнијјәтинин исә Иранда таныдылмасы үчүн һазырыг, – дејә о әлавә едиб.
