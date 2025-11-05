Фото Һесабат | Мәсумәји Гумда Аллаһын Ҝүнү, 13 Абан, Глобал Тәкәббүрә Гаршы Милли Мүбаризә Ҝүнү кечирилиб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аллаһын Ҝүнү, 13 Абан, Иран Ислам Республикасында "Глобал Тәкәббүрә Гаршы Милли Мүбаризә Ҝүнү"-дүр. Бу ил, Һәзрәт Фатимеји Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү илә үст-үстә дүшән Аллаһын Ҝүнү, 13 Абанда, мүгәддәс Гум шәһәринин мүхтәлиф синфләрдән олан әһалиси " Тәкәббүрә Гаршы Бир Олаг вә Мөһкәм Олаг" шүары илә јүрүш кечирәрәк глобал һеҝемончулуға гаршы нифрәтләрини бәсләмишләр.
Фото: Һәмид Абеди
