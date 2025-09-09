Әрагчи Гаһирәјә дахил олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын хариҹи ишләр назири Сејјид Аббас Әрагчи, Мисирин јүксәк сәвијјәли рәсмиләри илә ҝөрүшмәк вә данышыглар апармаг мәгсәдилә бир нечә дәгигә әввәл Гаһирәјә дахил олуб.
Бу бирҝүнлүк сәфәр чәрчивәсиндә о, Мисирин хариҹи ишләр назири вә президенти илә ајры-ајрылыгда ҝөрүшләр кечирәҹәк. Сәфәрин мәгсәди ики өлкә арасындакы мүнасибәтләри, еләҹә дә реҝионал вә бејнәлхалг һадисәләри мүзакирә етмәкдир.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Багаји өтән ахшам ИРНА-ја ачыгламасында назирин Мисир вә Тунисә сәфәри барәдә мәлумат верәрәк билдириб: Гаһирәдә Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијин баш директору илә Иран вә Аҝентлик арасында јени әмәкдашлыг чәрчивәсинә даир апарылан данышыгларын јекунлашдырылмасы мәгсәдилә ҝөрүш кечириләҹәк. Ејни заманда Иран вә Мисир арасында јени сијаси данышыглар мәрһәләси башлајаҹаг вә Иранын хариҹи ишләр назири Мисир Президенти Әбдүлфәттаһ әс-Сиси илә дә ҝөрүшәҹәк.
