Имам Хаменеи һәзрәтләри Гәззә халгына хумсун бир һиссәсинин ајрылмасына иҹазә верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри, шәри суалы ҹавабландырараг, мөминләр хумсларынын бир һиссәсини мәзлум Гәззә халгына вермәләринә иҹазә вериб.
KHAMENEI.IR мәтбуаты верилән суал вә ҹавабы белә јајымлајыб:
Суал: Хумсун бир һиссәсини мәзлум Гәззә халгына вермәк олар?
Ҹаваб: Мөминләр, Имамын мүбарәк сәһминин јарысыны (јәни хумсун дөрддә бирини) мәзлум Гәззә халгына вермәкдә иҹазәлидирләр.
Хумс, Исламда малијјә вәзифәләриндән биридир. Бу, илин сонунда әлдә едилән ҝәлирин вә ја артыг газанҹын бешдә биринин верилмәсини тәләб едир. Бу пул, еһтијаҹы оланлара, јетимләрә, Пејғәмбәрин јахынларына вә Ислам һөкумәтинин ҝүҹләндирилмәсинә јөнәлдилир. Гуран ајәләри вә шәриәт гајдаларына ҝөрә, хумс вермәк һәр бир мүсәлман үчүн ваҹибдир.
