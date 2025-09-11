  1. Ana səhifə
Түркијәдә азәрбајҹанлылар да дахил олмагла јүзләрлә гејри-гануни мигрант вә тәшкилатчы сахланылыб

11 sentyabr 2025 - 11:40
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Назир: Әмәлијјат заманы 402 мин 98 нәфәрин шәхсијјәти јохланылыб вә 666 ганунсуз мигрант тутулуб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Түркијәнин бүтүн 81 вилајәтиндә гејри-гануни миграсијаја вә онун тәшкилатчыларына гаршы кечирилән әмәлијјатлар нәтиҹәсиндә 52 нәфәр, о ҹүмләдән 14 хариҹи вәтәндаш сахланылыб.

Бу барәдә Түркијәнин дахили ишләр назири Али Јерликаја билдириб.

Назир әлавә едиб ки, әмәлијјат заманы 402 мин 98 нәфәрин шәхсијјәти јохланылыб вә 666 ганунсуз мигрант тутулуб.

“Онларын өз өлкәләринә ҝери гајтарылмасы үчүн лазыми проседурлара старт верилиб”, - дејә Али Јерликаја билдириб.

