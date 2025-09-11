Франсада аксијалар заманы 13 жандарм хәсарәт алыб \ ҸҜТ 18 сентјабра јени аксијаја тәјин едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәртаҹ-а истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, Франсада “Һәр шеји блоклајаг” шүары илә кечирилән ҝенишмигјаслы етираз аксијасында јүз минләрлә инсан күчәләрә ахышыб.
Франса Дахили Ишләр Назирлији билдирир ки, аксијаларда 175 мин нәфәр иштирак едиб. ҸҜТ һәмкарлар иттифагы исә бу рәгәмин 250 мин олдуғуну билдирир.
Өлкәдә милли сәвијјәдә 812 аксија, 550 јүрүш вә митинг кечирилиб, 262 јолда һәрәкәт мәһдудлашдырылыб. Полис 473 нәфәри сахлајыб. Аксијаларда 13 һүгуг-мүһафизә органынын әмәкдашы хәсарәт алыб. Етираз аксијасы тәһсил секторуна вә гатарларын һәрәкәтинә тәсир едиб.
Аксијаја 80 мин полис вә жандарм сәфәрбәр едилиб. Бундан әлавә 30-а јахын һеликоптер, дронлар, су шырнағы машынлары вә зиреһли нәглијјат васитәләриндән дә истифадә олунуб.
“Һәр шеји блоклајаг” һәрәкаты Франсада сосиал наразылығын јени далғасы олараг гијмәтләндирилир. Етиразларда иштиракла бағлы рәсми вә гејри-рәсми рәгәмләр арасында ҹидди фәргләр олса да, иҹтимаи наразылығын ҝүҹлү олдуғу ајдын шәкилдә ҝөрүнүр. ҸҜТ 18 сентјабра јени аксијаја тәјин едиб.
