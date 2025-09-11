Јәмән фашист Исраил режимини нөвбәти дәфә һиперсоник ракетлә һәдәф алды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү Бригада Ҝенералы Јәһја Сәри билдириб ки, Јәмән Силаһлы Гүввәләринин ракет бөлмәси јәһуди фашистләринин ишғал етдикләри Гүдс шәһәри әтрафында бир нечә һәссас һәдәфә гаршы һәрби әмәлијјат һәјата кечириб.
Сәри әлавә едиб ки, әмәлијјатда “Фәләстин-2” типли, чохсајлы дөјүш башлығы илә тәҹһиз едилмиш һиперсәс баллистик ракети истифадә олунуб.
О, һүҹумун Гәззада давам едән мүһарибәјә вә Исраилин һәрәкәтләринә ҹаваб олараг һәјата кечирилдијини гејд едиб.
