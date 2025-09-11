Ҝүрҹүстан Мүсәлманларынын (БҜМИ-нин) Шејхи Вәһдәт Конфрансында иштирак едиб – ФОТО

Конфрансда Ислам дүнјасында мөвҹуд мәзһәби вә сијаси парчаланмаларын арадан галдырылмасы, мүсәлманларын бирлик, һәмрәјлик вә сүлһ ичиндә јашамасына чағырышлар өн плана чәкилиб.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын пајтахты Теһранда дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән танынмыш алим вә мүтәфәккирләрин иштиракы илә кечирилән 39-ҹу Бејнәлхалг Вәһдәт Конфрансында Бүтүн Ҝүрҹүстан Мүсәлманлары Идарәсинин Шејхи Һаҹы Фаиг Нәбијев иштирак едиб.
Az.shafaqna.com хәбәр верир ки, конфрансда Ҝүрҹүстандан һәмчинин дин хадими Һаҹы Раһид Кәримов да иштирак едиб.
Вәһдәт Һәфтәси Ислам дүнјасында гардашлыг вә һәмрәјлији тәблиғ едән мүһүм бир һәфтәдир. Бу һәфтә Ислам Пејғәмбәринин (с) мөвлуд ҝүнү илә бағлы Әһли-сүннә вә Әһли-шиә алимләринин гејд етдији ики тарихи — Рәбиүл-әввәл ајынын 12-си вә 17-си арасындакы ҝүнләри әһатә едир.
Конфрансда Ислам дүнјасында мөвҹуд мәзһәби вә сијаси парчаланмаларын арадан галдырылмасы, мүсәлманларын бирлик, һәмрәјлик вә сүлһ ичиндә јашамасына чағырышлар өн плана чәкилиб.
