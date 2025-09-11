Пезешкиан вә әс-Сиси арасында телефон данышығы – Иран вә Мисир Исраилә гаршы бирҝә мөвгеләрин зәрурилијини вурғулајыблар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран вә Мисир президентләри, телефон данышығы заманы сионист режимин Гәтәрә гаршы һәјата кечирдији ҹинајәткар тәҹавүзә тохунараг, Ислам дүнјасынын Исраилин експансионист мәгсәдләринә гаршы ваһид, гәтијјәтли вә ҝүҹлү мөвге тутмасынын зәрурилијини вурғулајыблар.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, ИИР Президенти Мәсуд Пезешкиан, Мисир Президенти Әбдүлфәттаһ әс-Сиси илә телефон данышығында билдириб:
“Сионист режимин давранышлары ҝөстәрир ки, бу режим һеч бир бејнәлхалг норма вә гајдалара садиг дејил вә истәдији заман, һеч бир мәһдудијјәт танымадан, истәнилән өлкәјә һүҹум едир. Бу ҹүр шәраитдә Ислам дүнјасы тәрәфиндән ваһид вә ҝүҹлү мөвгенин гәбул едилмәси гачылмаз бир зәрурәтдир.”
Президент Пезешкиан әлавә едиб: “Сионист режимин Гәтәрә гаршы төрәтдији тәҹавүзкар вә гејри-инсани һүҹумларын давамынын гаршысыны алмаг үчүн, Ислам үммәти тәрәфиндән гәтијјәтли вә бирҝә мөвге ортаја гојулмалыдыр. Бу, мүсәлман өлкәләрә гаршы һәјата кечирилән инсанлыгдан кәнар сијасәтләрин гаршысыны алмағын јеҝанә јолудур.”
Sizin rəyiniz